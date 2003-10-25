الأسير الشوبكي يدخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الإثنين، أن الأسير المجاهد سامح سمير محمد الشوبكي (41 عامًا) من مدينة قلقيلية شمال الضفة المحتلة، أنهى ثمانية عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 25/10/2003م؛ وأصدرت المحكمة الإسرائيلية بحقه حُكمًا بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى سبعة عشر عامًا، بتهمة الإنتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للسرايا ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير سامح الشوبكي ولد بتاريخ 04/12/1980 وهو أعزب، وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، لدورة م2021/2023م؛ ويقبع حاليًا في سجن رامون.