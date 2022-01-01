توغل محدود وأعمال تجريف للاحتلال شرق خانيونس

غزة / سما /

توغلت آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الإثنين، لمسافة محدودة، خارج السلك الفاصل شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بتوغل خمس جرافات عسكرية برفقة جرار و"قريدر"، ترافقهم آليتين مركافاه، انطلاقًا من بوابة "شراب" شرقي بلدة الفخاري شرقي المحافظة، مسافة تقدر بحوالي 100 متر، خارج السلك الفاصل.



ووفقا للمصادر، باشرت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف في المكان، بإسناد من الدبابات المتوغلة معها وأخرى بالداخل.



وتتعمد آليات الاحتلال العسكرية التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها وفلاحتها.