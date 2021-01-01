ملكة جمال العراق السابقة تنتقد مانديلا ودعوات مقاطعة المسابقة في إسرائيل عبر رسالة "حادة"

وكالات

وجهت ملكة جمال العراق السابقة، سارة عيدان، رسالة حادة لإنكوسي مانديلا، حفيد الرئيس السابق نيلسون مانديلا، بعد دعوته لمقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون 2021، المقرر إقامتها بإسرائيل.ووجهت سارة عيدان انتقادها لموقف حفيد مانديلا الداعي للمقاطعة عبر مقطع فيديو على حسابها في "إنستغرام"، وقالت: "كل ما يمكنني قوله..كيف تجرؤ..كيف تجرؤ كرجل، على محاولة إخبار منظمة تساهم في تمكين المرأة بما يجب القيام به؟".

وأضافت: "هذه فرصة تحلم ملايين النساء بالحصول عليها، ليصعدن إلى المسرح العالمي ويمثلن شعوبهن وأمتهن وثقافتهن، ليست الحكومات ولا السياسة وبالتأكيد ليست أجندتك السياسية".

وانتقدت ملكة جمال العراق السابقة، مانديلا، لاستخدامه مصطلح "الفصل العنصري" لـ "مهاجمة إسرائيل"، بحجة أن "الكلمة استخدمت ضد اسرائيل من قبل الإسلاميين المتطرفين والمنظمات الإرهابية والنظام الإيراني، وجميعهم يكرهون حقوق المرأة والمرأة نفسها".

وأكملت: "ستصدم عندما ترى أن الحكومة الإسرائيلية تتكون من مسلمين ويهود ومسيحيين، وهؤلاء الأشخاص لا يحق لهم التصويت على السياسات لتشكيل مستقبلهم فحسب، بل إنهم أيضا جزء من الشعب".

المصدر: RT