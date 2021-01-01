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حالة الطقس

الإثنين 25 أكتوبر 2021 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، خريفيا معتدلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء خريفيا معتدلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء المقبل، فيكون الجو خريفيا معتدلا في المناطق الجبيلية، حارا نسبيا في الاغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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