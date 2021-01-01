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اعتصام في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

الأحد 24 أكتوبر 2021 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتصام في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال



جنين /سما/

نظّمت عائلاتُ الشهداء في جنين، مساء اليوم الأحد، وقفة داخل خيمة الاعتصام في ميدان عميد الأسرى كريم يونس بجنين، للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم المحتجزة لدى سلطات الاحتلال .

وشارك في الاعتصام فصائل العمل الوطني والإسلامي، وفعاليات جنين ومخيمها، وأسرى محررين.

ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات التي دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أخذ دورها والتحرك، وكافة المؤسسات الحقوقية لاستعادة جثامين الشهداء، وصور الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، وقوائم كتب عليها أسماء الشهداء في مقابر الأرقام.

وطالبت أمهات الشهداء كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسهم الصليب الأحمر، بالضغط على سلطات الاحتلال، لاسترداد جثامين أبنائهم، لدفنهم بما يليق بهم.

وأكد المشاركون في الوقفة الاستمرار في التضامن مع ذوي الشهداء حتى استرداد جثامين كافة شهدائنا في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، والإفراج عن جميع الأسرى، مشيدين بصمود أسرى الحرية الذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي خاصة الأسرى المضربين عن الطعام.

#عائلاتُ الشهداء #جنين #كريم يونس #استرداد جثامين الشهداء

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