تأجيل الجلسات المتعلقة بمقتل نزار بنات حتى الإثنين المقبل

رام الله /سما/

أجلت المحكمة العسكرية في رام الله اليوم الأحد، الجلسة المتعلقة بقضية مقتل الناشط السياسي نزار بنات إلى يوم الإثنين المقبل، للاستماع إلى مزيد من الشهادات المتعلقة بالقضية.

وقال غاندي الربعي محامي عائلة الناشط نزار بنات في تصريح له، “إنه تم تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين، الأول من الشهر المقبل، الساعة العاشرة صباحًا، للاستماع إلى شاهد العائلة حسين بنات، وشهادة مدير الجهاز في محافظة الخليل”.

وأشار الربعي إلى أنه خلال جلسة قضية بنات اليوم، “تم تأكيد المؤكد نزار و/ أو عائلته لم تعلم أو تبلغ بوجود مذكرة صادرة بحقة وفقاً للطريق المرسومة وفقاً للقانون، وأن نزار كان يتلقى تهديدات قبل قتله، وقبل أيام أخبر ابن عمه أنه لا يريد لأطفاله رؤيته وهو يقتل”.

وتابع الربعي، “أكد الشهود العيان على الرواية التي احتوتها مذكرة الاتهام من أن نزار تعرض للضرب بالعتلة وهو نائم، وأن الفرقة بأغلب عناصرها وضباطها شاركت بضربه بما حملوه من أدوات وبالأيدي بشكل شرس، حتى بعد تقيد يديه، وأن قائد الفرقة شاهد الاعتداء على نزار ولم يشارك به، لكنه أعطى الأمر لهم بالاستمرار بضربه”.