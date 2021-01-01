وفاة رضيعة بحريق منزل بقلقيلية

قلقيلية /سما/

أعلنت طواقم الدفاع المدني بمحافظة قلقيلية مساء اليوم الأربعاء، عن إخلاء ستة أطفال إثر حريق داخل شقة سكنية بحي كفر سابا بمدينة قلقيلية، فيما أعلن عن وفاة طفلة رضيعة.

ووفق بيان صادر عن الدفاع المدني، فقد ذكر طاقم الإطفاء الذي وصل المكان أن ثلاثة أطفال هربوا من النيران إلى سطح المنزل، بينما حاصرت النيران ثلاثة أطفال، منهم طفل رضيع، وطفلان من عمر أربعة لست سنوات، ووصفت المصادر الطبية إصابتهم بالحرجة.

وتابع البيان، عملت الطواقم على إخلاء الأطفال الست بالتعاون مع الأهالي بالمكان وتسليمهم للطواقم الطبية التي أعلنت لاحقاً وفاة الطفلة الرضيعة، وباشرت الطواقم بإخماد النيران والسيطرة عليها وحدت من امتدادها.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه وعلى الفور وصلت لجنة تحقيق تابعة للدفاع المدني للوقوف على أسباب الحريق وتفاصيله.

يذكر أن أحد أطقم إطفاء الدفاع المدني أصيبت بمكان الحريق وتم علاجها ميدانياً.