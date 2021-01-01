"ميرتس" يعلن رفضه للخطوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين: تعرض مستقبل إسرائيل للخطر

القدس المحتلة /سما/

عبرت ما يسمى “إدارة” حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن رفضها لكل الخطوات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية التي تتخذها في الأيام الأخيرة ضد الفلسطينيين.

ويعتبر حزب ميرتس جزء من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي بثلاثة وزراء يمثلونه، في حين أن إدارة الحزب تتشكل من العشرات من كبار أعضاء الحزب، بما في ذلك أعضاء حاليين وسابقيين في الكنيست، وأعضاء المؤتمر العام ومسؤولون في السلطات المحلية.

وقالت إدارة الحزب إنها تنظر بقلق تجاه سلسلة الخطوات أحادية الجانب من وزراء الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالسياسة تجاه الفلسطينيين في الضفة وتوسيع المستوطنات.

وأضافت إن “هذه الإجراءات تعرض للخطر مستقبل دولة إسرائيل والأفق السياسي المستقبلي، وتقوض الأساس الذي قامت عليه حكومة التغيير”.