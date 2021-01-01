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الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا بشأن الملك سلمان

الأحد 24 أكتوبر 2021 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديوان الملكي السعودي يصدر بيانا بشأن الملك سلمان



الرياض /سما/

أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، بيانا بشأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيرأس وفد المملكة إلى أعمال قمة العشرين عبر الاتصال المرئي السبت المقبل.

وأوضح البيان أن الملك سلمان سيشارك في القمة التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي.

وأضاف البيان أن المملكة تقدر الجهود المبذولة من جانب إيطاليا لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة.

#الديوان الملكي السعودي #العاهل السعودي #الملك سلمان بن عبد العزيز

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