صلاح يسجل هاتريك ويقود ليفربول لسحق مانشستر يونايتد بخماسية (فيديو)

لندن/سما/

اكتسح ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل خماسية ليفربول نابي كيتا (5) وديوجو جوتا (14) ومحمد صلاح (38- 45- 50).

ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة ليستعيد المركز الثاني من مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيده اليونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع.

أتت الفرصة الأولى في المباراة لصالح مانشستر يونايتد، بسلسلة من التمريرات السريعة بين راشفورد ورونالدو وجرينوود لتصل إلى فيرنانديز داخل منطقة الجزاء، لينفرد بأليسون ويسدد كرة قوية مرت بقليل إلى جوار القائم.

The Goal of Naby Keita for Liverpool in video ! ????????#MUNLIV #LFC ???? pic.twitter.com/QdsVA0t2CH — Liverpool FC ???? (@Reds_ENG) October 24, 2021

The Goal of Diogo Jota for Liverpool in video ! ????????#MUNLIV #LFC ???? pic.twitter.com/otK3ffFoDA — Liverpool FC ???? (@Reds_ENG) October 24, 2021

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! ????????#MUNLIV #LFC ???? pic.twitter.com/p3ypPRlQHs — Liverpool FC ???? (@Reds_ENG) October 24, 2021

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! ????????#MUNLIV #LFC ???? pic.twitter.com/bxEBSTQMRM — Liverpool FC ???? (@Reds_ENG) October 24, 2021

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! ????????#MUNLIV #LFC ???? pic.twitter.com/9ITqnM4n0n — Liverpool FC ???? (@Reds_ENG) October 24, 2021

وافتتح ليفربول التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة، بعدما أرسل صلاح بينية سحرية لكيتا لينفرد بدي خيا ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وكاد ليفربول أن يضيف الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة السابعة، بعدما مرر كيتا الكرة إلى فيرمينو داخل منطقة الجزاء، ليسدد البرازيلي كرة أرضية قوية تألق دي خيا في التصدي لها.

وكاد اليونايتد أن يسجل التعادل في الدقيقة العاشرة، وذلك من خلال تسديدة أرضية قوية من راشفورد من خارج المنطقة، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 14، بعدما أرسل أرنولد عرضية أرضية من الجانب الأيمن، تابعها جوتا بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردة سكنت شباك دي خيا.

واستفاق اليونايتد ليطلق شاو صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 22، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وسدد جرينوود كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 29، تألق أليسون في التصدي لها.

وكاد ليفربول أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 32، بانفراد من صلاح بدي خيا من الجانب الأيمن، ليسدد النجم المصري كرة قوية تألق حارس اليونايتد في التصدي لها.

وعزز ليفربول من تقدمه بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 38، بعدما أرسل كيتا عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، تابعها صلاح بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وحاول رونالدو إعادة اليونايتد إلى أجواء اللقاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بانفراد أمام أليسون، مسددًا كرة تألق الحارس البرازيلي في التصدي لها.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، مرر جوتا الكرة إلى صلاح داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة مباشرة سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول برباعية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، وقع صلاح على الهاتريك في الدقيقة 50، بعدما تلقى بينية رائعة بخارج القدم من هندرسون، لينفرد بدي خيا ويسجل بسهولة في الشباك.

وقلص اليونايتد الفارق في الدقيقة 52، بهدف وقع عليه رونالدو، قبل أن تتدخل تقنية الفار وتزيد من معاناة اليونايتد بإلغاءه بداعي التسلل.

وزاد بوجبا من محنة اليونايتد بعد تعرضه للبطاقة الحمراء في الدقيقة 60، إثر تدخله العنيف على كيتا، وهو القرار الذي اتخذه الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وحاول أرنولد إضافة اسمه في قائمة المسجلين، بصاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 71، أبعدها دي خيا بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 83، تابع ماكتوميناي عرضية من مخالفة ممررًا الكرة بالرأس إلى كافاني إلى جواره في منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بخماسية نظيفة.