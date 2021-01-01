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توزيع مساعدات إنسانية على لاجئين فلسطينيين بلبنان

الأحد 24 أكتوبر 2021 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
توزيع مساعدات إنسانية على لاجئين فلسطينيين بلبنان



بيروت /سما/

واصلت حملة الوفاء الأوروبية حملتها الإغاثية الداعمة للاجئين الفلسطينيين، والتي أطلقتها تحت عنوان "حملة وفاء وإخاء من أوروبا إلى مخيمات لبنان".

وافتتحت الحملة يوما طبيًا مجانيًا في مخيم البص بمدينة صور، وأجرت فحوصًا طبية مختلفة لأعداد من اللاجئين الفلسطينيين وقدمت لهم الأدوية.

كما وزعت "الوفاء" طرودا غذائية للعائلات الفلسطينية المحتاجة في مخيمات صور وهي البرج الشمالي والرشيدية والبص.

وزارت الحملة مجموعة من العائلات الفلسطينية في المخيمات، واستمعت إلى أوضاعهم ومطالبهم وقدمت لهم مساعدات مالية.

كما زارت الحملة مجموعة من مدارس وكالة الأونروا في المخيمات وهي الطنطورة ودير ياسين وثانوية الأقصى والغد المشرق، بالإضافة إلى روضة الإيمان، حيث قدمت الحملة للطلاب الكتب المدرسية والقرطاسية، ودفعت عددا من الأقساط المالية للطلبة.

#لاجئين فلسطينيين #لبنان

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