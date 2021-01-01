وفد من حماس يُهنئ "المقاومة الشعبية" بانطلاقتها

رام الله /سما/

استقبلت قيادة حركة المقاومة الشعبية برئاسة الأمين العام أبو قاسم دغمش الأحد وفداً من حركة حماس للتهنئة بالانطلاقة الـ 21.

وضم وفد حماس كلاً من أعضاء دائرة العلاقات الوطنية اسماعيل رضوان وأبو بكر نوفل وأبو ياسين كساب وأبو سراج بارود.

وخلال الزيارة تناول الطرفان العلاقات الثنائية، ومتانة العلاقة بين الجانبين على قاعدة العمل الوطني المشترك لحماية الثوابت وتعزيز مشروع المقاومة على أرض فلسطين.

وأكد رضوان خلال الزيارة على اعتزازه بالعلاقة مع حركة المقاومة الشعبية وتاريخها المقاوم في مقارعة الاحتلال ودورها الداعم لمشروع المقاومة.

كما أكد المضي في طريق الجهاد والمقاومة جنباً الى جنب مع كل فصائل المقاومة الفلسطينية حتى تحرير الأرض والمقدسات وعودة اللاجئين.

بدوره بين الأمين العام للمقاومة الشعبية اعتزاز حركته بمثل هذه الزيارة التي من شأنها أن تزيد روح المحبة والأخوة بين كافة الفصائل، مشدداً على ضرورة التقارب والوحدة بما يجمع الفصائل حول فلسطين واتباع منهج الشهداء وعلى رأسهم القادة المؤسسين أبو عطايا أبو سمهدانة وأبو يوسف القوقا والشهيد أحمد ياسين.