  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد من حماس يُهنئ "المقاومة الشعبية" بانطلاقتها

الأحد 24 أكتوبر 2021 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من حماس يُهنئ "المقاومة الشعبية" بانطلاقتها



رام الله /سما/

استقبلت قيادة حركة المقاومة الشعبية برئاسة الأمين العام أبو قاسم دغمش الأحد وفداً من حركة حماس للتهنئة بالانطلاقة الـ 21.

وضم وفد حماس كلاً من أعضاء دائرة العلاقات الوطنية اسماعيل رضوان وأبو بكر نوفل وأبو ياسين كساب وأبو سراج بارود.

وخلال الزيارة تناول الطرفان العلاقات الثنائية، ومتانة العلاقة بين الجانبين على قاعدة العمل الوطني المشترك لحماية الثوابت وتعزيز مشروع المقاومة على أرض فلسطين.

وأكد رضوان خلال الزيارة على اعتزازه بالعلاقة مع حركة المقاومة الشعبية وتاريخها المقاوم في مقارعة الاحتلال ودورها الداعم لمشروع المقاومة.

كما أكد المضي في طريق الجهاد والمقاومة جنباً الى جنب مع كل فصائل المقاومة الفلسطينية حتى تحرير الأرض والمقدسات وعودة اللاجئين.

بدوره بين الأمين العام للمقاومة الشعبية اعتزاز حركته بمثل هذه الزيارة التي من شأنها أن تزيد روح المحبة والأخوة بين كافة الفصائل، مشدداً على ضرورة التقارب والوحدة بما يجمع الفصائل حول فلسطين واتباع منهج الشهداء وعلى رأسهم القادة المؤسسين أبو عطايا أبو سمهدانة وأبو يوسف القوقا والشهيد أحمد ياسين.

#حركة المقاومة الشعبية #حركة حماس

الأكثر قراءة اليوم

مستشار رئيس الوزراء: نواجه “أصعب” وضع مالي منذ قيام السلطة الفلسطينية

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير القطري محمد العمادي

"شبكة الموساد" التي فككتها المخابرات التركية .. تفاصيل جديدة

بث مباشر كلاسيكو الأرض: مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مستشفى حمد بن جاسم في رفح

لأول مرة.. "إسرائيل" تدرب قواتها على سيناريوهات احتجاج عنيفة في فلسطين 48

الاقتصاد بغزة توضح أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية

الأخبار الرئيسية

اسرائيل

مصدر أمني إسرائيلي: واشنطن تبحث عن “أخطبوط دولي” وراء دعم المنظمات الست

عمال

اسرائيل تقرر توسيع حصة العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل بـ9000 تصريح عمل جديد

الخارجية الاسرائيلية: الأمريكيون يتفهمون التعقيد السياسي حول فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

حماس توجه رسالة لأهالي الأسرى الأردنيين: رسالتكم وصلت.. والاحتلال سيخضع لشروط المقاومة

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير القطري محمد العمادي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية