الجهاد تدعو إلى الاشتباك مع الاحتلال نصرة للأسرى المضربين

غزة /سما/

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي بالضفة المحتلة طارق عز الدين، اليوم الأحد، إن الوضع الصحي للمعتقلين الإداريين الستة المضربين عن الطعام بالغة الخطورة، خاصة كايد فسفوس ومقداد القواسمي وهشام أبو هواش.

وأكد عز الدين في تصريح، أن سياسة المماطلة والخداع التي يتبعها الاحتلال لن تعفيه من المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام الذين يطالبون بحريتهم ويرفضون سياسة الاعتقال الاداري الظالمة.

ودعا عز الدين جماهير شعبنا إلى المشاركة في فعاليات إسناد المعتقلين المضربين ، والتوجه إلى نقاط الاشتباك مع الاحتلال نصرة لأبنائنا واخواننا الذين يواجهون بجوعهم وعطشهم ارهاب الاحتلال.