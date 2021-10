ريال مدريد يحسم الكلاسيكو بالفوز على غريمه برشلونة في عقر داره (صور وفيديو)

تغلب ريال مدريد على مضيفه برشلونة بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو الإسباني الذي جمعهما على ملعب "كامب نو" في قمة مباريات الجولة العاشرة من "الليغا" اليوم الأحد.

وافتتح الفريق الملكي باب التسجيل في الدقيقة الـ32 عن طريق النمساوي دافيد ألابا، وأضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني للريال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يقلص برشلونة النتيجة بتسجيله هدفا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.



وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة وصعد إلى الصدارة، فيما توقف رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم.

GOOOOOAAALL Real Madrid Scores First one against Barcelona



