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نادي الأسير: احتمالية ارتقاء شهداء بين صفوف المعتقلين المضربين تتصاعد

الأحد 24 أكتوبر 2021 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: احتمالية ارتقاء شهداء بين صفوف المعتقلين المضربين تتصاعد



رام الله /سما/

قال نادي الأسير، إنّ احتمالية ارتقاء شهداء بين صفوف المعتقلين المضربين عن الطعام تتصاعد، في ظل استمرار سلطات الاحتلال في تعنتها ورفضها الإفراج عنهم وإنهاء اعتقالهم الإداريّ.

والأسرى المضربون هم: الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 102 يوم، ومقداد القواسمة منذ (95 يوما)، وعلاء الأعرج منذ (78 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (69 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (61 يوما)، وعياد الهريمي منذ (32 يوما).

وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنّ الأسرى يواجهون خطرا مضاعفا مع مرور كل ساعة، فجميعهم وصلوا إلى مرحلة الخطر الشديد، ورغم كل النداءات المتواصلة والمطالبات على الصعد كافة، إلا أنّ الاحتلال ماضٍ في تعنته، الأمر الذي يعني أنّ هناك نية لقتل أحدهم بتواطؤ من محاكم الاحتلال، فلم يعد الاحتلال يكتفي بإيصالهم لمرحلة صحية خطيرة تستنزف أجسادهم وتسبب لهم مخاطر صحية يصعب علاجها لاحقًا.

يُشار إلى أنّ المعتقلين كايد الفسفوس، ومقداد القواسمة يقبعان في مستشفيات الاحتلال، بوضع صحيّ بالغ الخطورة.

كما يقبع كل من الأعرج، وأبو هواش، وأبو عكر، في سجن" عيادة الرملة" بوضع صحي خطير، يتفاقم مع مرور الوقت، وهناك احتمالية لنقلهم إلى مستشفيات الاحتلال لإبقائهم فيها بشكل دائم، إضافة إلى الأسير عياد الهريمي الذي يقبع في زنازين سجن "عوفر".

#الاسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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