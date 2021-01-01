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وزير إسرائيلي ينام خلال اجتماع بينيت مع بوتين

الأحد 24 أكتوبر 2021 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي ينام خلال اجتماع بينيت مع بوتين



القدس المحتلة /سما/

كشفت مصادر عبرية، اليوم الأحد، تفاصيل زيارة رئيس حكومة اسرائيل نفتالي بينيت إلى العاصمة الروسية موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فقد رافق بينيت خلال زيارته إلى موسكو الوزير زئيف الكين كمستشار ومترجم لبينيت كونه يعود إلى أصول روسية.

وبحسب المعلومات فقد نام الوزير الكين خلال اجتماع بينيت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما دفع بينيت لتنبيهه عبر وخزه في يده.

أما الوزير الإسرائيلي فقد تحدث مدافعاً عن نفسه بأنهم سافروا ليلة كاملة من أجل هذا الاجتماع وقد تم تحديد مدته بساعتين له إلا أنه استمر لأكثر من 5 ساعات، فيما لم يحصل هو ومن معه حتى الماء، في حين طلي بينيت القهوة وحصل عليها.

وأقر الكين في حديثه عن هذه الواقعة بأنه نام خلال الاجتماع للحظات فقط، وفق ما نقلت عنه قناة كان العبرية.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #روسيا #فلاديمير بوتين #زئيف الكين

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