عائلة الأسير المضرب كايد الفسفوس: هناك خشية من اغتيال الأسرى المضربين

رام الله /سما/

قالت عائلة الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم 102 على التوالي، إن هناك خشية من اغتياله جراء عدم الاستجابة لمطالبه.

وأضافت في تصريحات لها: وضع كايد سيء للغاية ويعاني من عدة أوجاع جراء استمرار الإضراب.

واعتبرت عائلة الفسفوس، أن تجميد الاعتقال الإداري هو التفاف قانوني وشروع في الإعدام لإخلاء مسؤولية الاحتلال عن حياته.

وأوضحت، أن هناك قرارا واضحا باغتيال الأسرى المضربين عن الطعام في ظل التعتيم على حالتهم الصحية والطبية.

وطالبت عائلة الأسير الفسفوس، بالتحرك لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام قبل أن يرتقوا شهداء.

وقال نادي الأسير، إنّ احتمالية ارتقاء شهداء بين صفوف المعتقلين المضربين عن الطعام تتصاعد، في ظل استمرار سلطات الاحتلال في تعنتها ورفضها الإفراج عنهم وإنهاء اعتقالهم الإداريّ.

والأسرى المضربون هم: الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 102 يوم، ومقداد القواسمة منذ (95 يوما)، وعلاء الأعرج منذ (78 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (69 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (61 يوما)، وعياد الهريمي منذ (32 يوما).