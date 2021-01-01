أكثر من 35 سنة في الأسر

غزة /سما/

قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إنه ثمانية أسرى مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال أكثر من 35 سنة متتالية.

وأوضح أن بعد انضمام الأسير سمير أبو نعمة، فإن الأسرى الذين أمضوا أكثر من 35 سنة متتالية في السجن ثمانية، وهم: كريم يونس المعتقل منذ 6-1-1983، وماهر يونس منذ 18-1-1983، ومحمد الطوس المعتقل منذ 6-10-1985، وإبراهيم أبو مخ معتقل منذ 24-3-1986، ووليد دقة معتقل منذ 25-3-1986، وإبراهيم بيادسة منذ 26-3-1986، وأحمد أبو جابر معتقل منذ 8-7-1986 وسمير أبو نعمة منذ 20-10-1986