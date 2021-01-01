صحة غزة تستنكر منع الاحتلال وصول 22 جهاز طبي خاص منذ عدة أشهر

غزة /سما/

استنكر مدير وحدة التصوير الطبي بوزارة الصحة في قطاع غزة إبراهيم عباس، اليوم الأحد، منع الاحتلال وصول 22 جهاز طبي خاص بخدمة الاشعة لمستشفيات وزارة الصحة منذ عدة أشهر، منها أجهزة اشعة عادية، وأجهزة اشعة متحركة.

وأكد عباس أن تلك الأجهزة أثرت على تراجع الخدمة الصحية المقدمة لمرضى العنايات المركزة في المستشفيات، ومرضى كوفيد، مشيرًا إلى الحاجة الكبيرة لتلك الأجهزة في مراكز الفرز التنفسي، وأقسام تنويم المرضى في المستشفيات.

وقال إن “الحاجة لتلك الأجهزة أصبحت ملحة وخاصة في ظل تكهين عددًا من الأجهزة واخراجها من الخدمة نتيجة الاستخدام المفرط لها”.

وطالب المنظمات الأهلية والحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال لاحترام الحقوق الصحية ووقف الانتهاكات بحق مرضى قطاع غزة وتمكينهم من تلقي العلاج المناسب لهم بإدخال الاجهزة الطبية اللازمة لعلاجهم.