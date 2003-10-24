ثلاثة اسرى يدخلون اعواماً جديدة.. وأحكام وتمديد وافراجات

رام الله /سما/

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية اليوم، على الأسير محمود سليم عبد المالك من طولكرم ، والأسير الجريح ناطق حنتولي من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات ونصف ، وكانت الوحدات الخاصة اطلقت النار على حنتولي لدى اعتقاله بتاريخ 22/10/2020 واصيب بقدمه ، والطالب الجامعي الأسير معاذ سعيد شواهنة من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية، بالسجن الفعلي لمدة أربعة أشهر ، بينما جددت الاعتقال الإداري بحق الأسير عارف حريبات من دورا بالخليل لمدة 6 أشهر.

ومددت المحكمة اعتقال الأسرى زياد شريف حسين، وفتحي عبد الرحيم نعيم ، وعوض جعفر عوض من رام الله حتى 20-12، والأسرى سامح بلال مرزوق ، ونعمان رياض سلامة وفرج علاء أبو نعمان من جنين لمدة ثلاثة شهور .

وأفرج الاحتلال عن الأسير أشرف عواد من بلدة عورتا في نابلس بعد اعتقال استمر 8 سنوات، و الأسير محمود رضوان دراغمة من طوباس، بعد اعتقال استمر 3 سنوات ، و الأسير مصطفى الحسنات من مخيم الدهيشة بعد اعتقال إداري استمر 20 شهراً، خاض خلالها اضرابا عن الطعام لمدة أسبوعين، و الأسير محمود هماش من مخيم الدهيشة بعد اعتقال استمر 12 شهراً ، و النائب بالمجلس التشريعي الشيخ حاتم قفيشة من الخليل بعد اعتقال إداري استمر 6 أشهر، و الأسير يحيي مرعي من سلفيت بعد اعتقال استمر 7 شهور ، و الفتى المقدسي مجد أبوعامر بعد أسبوع من اعتقاله في ذكرى المولد النبوي من محيط باب العامود، وذلك بشرط الإبعاد عن القدس والأقصى لمدة 60 يوما والحبس المنزلي 5 أيام وغرامة مالية بقيمة 750 شيكل.

في سياق متصل، دخل اليوم، ثلاثة اسرى اعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :الأسير محمود محمد خليل حوشية (33 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/10/2003، وهو محكوم بالسجن 21 عاما.

الأسير نعمان عايش محمود سلامة (53 عاماً)، من سكان محافظة بيت لحم، دخل عامه السادس عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/10/2006.

الأسير إسلام فايز حسن جميل حامد (36 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/10/2015، وهو لا زال موقوفا.