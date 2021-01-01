أشغال غزة توضح بشأن المنحة المصرية المقدمة بقيمة 500 مليون دولار

غزة /سما/

قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن المنحة المصرية المقدمة بقيمة 500 مليون دولار شملت عدة مشاريع منها، مشروع شارع الرشيد الممتد من السودانية وحتى الواحة بطول 1.5 كيلو متر بالإضافة للكورنيش حيث تم البدء فيه بالمعدات المصرية ونتوقع خلال 6 أشهر الانتهاء منه.

ولفت سرحان في تصريحات لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، إلى أنه تم طرح مناقصة للشركات الفلسطينية لأعمال البنية التحية وأعمال الرصف لمشروع شارع الرشيد.

وبين سرحان أن مشروع مدينة العاشر من رمضان التي ستقام على مساحة 40 دونما سيبدأ العمل فيها خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن العملية في طور التصميم من قبل المصريين بالإضافة للشارع الواصل ما بين المدرسة الأميركية والواحة سيتم تطويره ضمن المنحة المصرية.

وأشار إلى المستفيدين من مدينة العاشر سيكونون فئتين: الأولى لأصحاب الدخل المحدود بنظام الأقسام، والثانية لأصحاب الحالات الاجتماعية وستكون الاستفادة بنظام التسجيل ومن ثم القرعة.

ولفت وكيل وزارة الأشغال بغزة إلى أن تسليم دفعات الأضرار الجزئية لعدوان 2021 تسير بشكل جيد، بينما الأضرار الكلية سيبدأ العمل فيها ضمن المنحة القطرية من خلال عملية الإعمار خلال الأسبوعين القادمين.

وأشار إلى أن الأضرار الجزئية لعدوان 2014، تبقى منها نحو 80 مليون دولار أضرار جزئية للمواطنين، البعض منهم استلم دفعة ودفعتين والبعض الآخر لم يستلم أي دفعة.

وقال سرحان “بعض المانحين ما زالوا يُصرون على أن تكون عملية بناء المنازل المدمرة خلال عدوان 2021 ، بشكل عطاء، بمعنى قيام المقاول ببناء المنازل، ونحن كوزارة نفضل دفع المبالغ للمواطنين مباشرة والقيام بإعادة إعمارها حسب رغبتهم، وما يهمنا هو إعادة الإعمار وعودة المواطنين لمنازلهم”.

وبشأن الحديد، قال سرحان إن الشح في توفره جاء نتيجة لعدم وجود وفرة في السوق الفلسطيني بشكل عام وهناك موردين طلبوا كميات كبيرة ويتوقع خلال الأسبوع الحالي توفيره بكميات كبيرة.

وبين أن السعر الرسمي لطن حديد البناء في السوق الفلسطيني 3200 شيقل، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد تتابع غلاء الأسعار وخلال الأسبوع الجاري ستبدأ بالعودة لطبيعتها بعد توفيره بكيمات كبيرة من قبل الموردين.