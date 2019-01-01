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إسرائيل والولايات المتحدة تشكلان فريق عمل لتطوير تقنيات 5G

الأحد 24 أكتوبر 2021 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل والولايات المتحدة تشكلان فريق عمل لتطوير تقنيات 5G



القدس المحتلة /سما/

اتفق وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، وكبار المسؤولين الأمريكيين على تشكيل فريق عمل مشترك لتطوير تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G، وسط توترات مستمرة بين الولايات المتحدة والصين، حسب ما أفادت به قناة "كان" العبرية.
 
وقالت القناة العبرية، إن الولايات المتحدة تأمل في أن تصبح إسرائيل كمركز جديد للتطور التكنولوجي لشبكات الجيل الخامس، في معركة لها مع الصين على تفوق الخدمات اللاسلكية.
 
وتخطط الولايات المتحدة أيضًا إلى منع الاستثمار الصيني في شبكات الاتصالات في إسرائيل، ذلك بعد محاولتها في السنوات الأخيرة، منع الصين من الاستيلاء على سوق 5G حول العالم. 
 
يشار إلى أن الولايات المتحدة في عام 2019، أضافت شركة هواوي الصينية و70 شركة أخرى إلى قائمتها السوداء التجارية.

#اسرائيل #الولايات المتحدة #الجيل الخامس 5G #الصين

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