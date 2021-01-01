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الشرطة والبلدية تنفذ حملة لتنظيم الأسواق وإزالة التعديات في جنين

الأحد 24 أكتوبر 2021 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والبلدية تنفذ حملة لتنظيم الأسواق وإزالة التعديات في جنين



جنين /سما/

نفذت الشرطة والبلدية حملة لتنظيم الأسواق وإزالة التعديات عن الشارع العام والأرصفة في مدينة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن أجل تنظيم الحركة المرورية للمركبات وتسهيلاً لحركة المواطنين داخل أسواق المدينة نظمت الشرطة وبالتعاون مع بلدية جنين حملة لإعادة تنظيم السوق وإزالة التعديات عن الشارع العام والأرصفة من قبل أصحاب المحال التجارية والبسطات والباعة المتجولين وسط ترحيب من قبل المواطنين الذين أكدوا وقوفهم بجانب ما تقوم به الشرطة والبلدية من جهود حيال فرض القانون وبسط النظام العام والأمن في المحافظة .

وتخلل ذلك مصادرة عدد كبير من مكبرات الصوت التي تشكل إزعاجاً للمواطنين والقبض على 39 شخصاً إعترضوا عمل القوة وأعاقوا عملها وتم التحفظ عليهم لحين إحالتهم لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #جنين

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