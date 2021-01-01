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الحكومة تشكل لجنة لإعادة النظر في هيكلية سلطة المياه ببيت لحم

الأحد 24 أكتوبر 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تشكل لجنة لإعادة النظر في هيكلية سلطة المياه ببيت لحم



بيت لحم /سما/

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه اثناء جلسته مع مؤسسات وفعاليات بيت لحم عصر اليوم الاحد في قصر المؤتمرات في مدينة بيت لحم، ان الوضع المائي في المحافظة لا يمكن السكوت عنه، في ظل استمرار معاناة المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء، ان الحكومة اتخذت قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية رئيس سلطة المياه، لإعادة النظر في هيكلية سلطة المياه، وتوزيعها في المحافظة، وذلك للتغلب عن مشكلة انقطاع المياه بشكل متكرر ولفترات طويلة على أجزاء مختلفة من المحافظة.

وتعاني مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم من انقطاع المياه لفترات طويلة تصل الى شهرين في بعض المناطق، وسط نقص كميات المياه التي تصل الى المحافظة عن حاجة المواطنين.

#الحكومة الفلسطينية #فعاليات بيت لحم

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