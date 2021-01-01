إسرائيل تمدد حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا لشهرين إضافيين

القدس المحتلة /سما/

صادقت لجنة الدستور والقضاء التابعة للكنيست، اليوم الأحد، على تمديد حالة الطوارئ المعلنة؛ بسبب كورونا بشهريْن اضافييْن، وهذه هي المرة الثامنة التي تمدد فيها هذه الأنظمة، وأقرت اللجنة أيضًا اجراء امتحانات السياقة العملية وسباقات العدو الماراثون بموجب الشارة الخضراء.



على صعيد آخر، قال رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، إن إسرائيل بدأت تخرج من موجة سلالة دلتا، وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أوضح بينيت، إننا استطعنا تطوير نموذج ناجع للتعامل مع الفيروس تم اطلاع دول العالم عليه.



ونوه بينت، مع ذلك، بأنه يجب الاستعداد لموجات كورونا إضافية ولهذا تقرر إنشاء شبكة أمان اقتصادية واسعة النطاق بحجم عشرة مليارات شيكل.



وأشار إلى أنه اتفق مع وزير المالية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، على آلية لتوسيع إطار الميزانية السنة المقبلة، موضحًا أن ذلك سيتم لمرة واحدة فقط.



في غضون ذلك، رصدت أمس فقط ثلاثمائة وأربع وعشرون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويبلغ عدد المرضى بحالة خطيرة ثلاثمائة وسبعة.



وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة أن ثمانية آلاف وستة وأربعين مريضًا، توفوا بالوباء منذ ظهوره في إسرائيل.