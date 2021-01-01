  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل تمدد حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا لشهرين إضافيين

الأحد 24 أكتوبر 2021 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تمدد حالة الطوارئ بسبب جائحة كورونا لشهرين إضافيين



القدس المحتلة /سما/

صادقت لجنة الدستور والقضاء التابعة للكنيست، اليوم الأحد، على تمديد حالة الطوارئ المعلنة؛ بسبب كورونا بشهريْن اضافييْن، وهذه هي المرة الثامنة التي تمدد فيها هذه الأنظمة، وأقرت اللجنة أيضًا اجراء امتحانات السياقة العملية وسباقات العدو الماراثون بموجب الشارة الخضراء.
 
على صعيد آخر، قال رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، إن إسرائيل بدأت تخرج من موجة سلالة دلتا، وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أوضح بينيت، إننا استطعنا تطوير نموذج ناجع للتعامل مع الفيروس تم اطلاع دول العالم عليه. 
 
ونوه بينت، مع ذلك، بأنه يجب الاستعداد لموجات كورونا إضافية ولهذا تقرر إنشاء شبكة أمان اقتصادية واسعة النطاق بحجم عشرة مليارات شيكل. 
 
وأشار إلى أنه اتفق مع وزير المالية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، على آلية لتوسيع إطار الميزانية السنة المقبلة، موضحًا أن ذلك سيتم لمرة واحدة فقط.
 
في غضون ذلك، رصدت أمس فقط ثلاثمائة وأربع وعشرون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويبلغ عدد المرضى بحالة خطيرة ثلاثمائة وسبعة. 
 
وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة أن ثمانية آلاف وستة وأربعين مريضًا، توفوا بالوباء منذ ظهوره في إسرائيل.

#فيروس كورونا #اسرائيل #حالة الطوارئ

الأكثر قراءة اليوم

مستشار رئيس الوزراء: نواجه “أصعب” وضع مالي منذ قيام السلطة الفلسطينية

"شبكة الموساد" التي فككتها المخابرات التركية .. تفاصيل جديدة

"الوضع صعب للغاية".. عزام الأحمد: السلطة تعاني من حصار مالي كبير

شمخاني رداً على إردوغان: تضخيم شوكة الصهاينة ليس من الإسلام أو القوة

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مستشفى حمد بن جاسم في رفح

لأول مرة.. "إسرائيل" تدرب قواتها على سيناريوهات احتجاج عنيفة في فلسطين 48

وزير الخارجية الجزائري يهاجم المغرب: وصل إلى الاستنجاد والاستقواء بإسرائيل

الأخبار الرئيسية

عمال

اسرائيل تقرر توسيع حصة العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل بـ9000 تصريح عمل جديد

الخارجية الاسرائيلية: الأمريكيون يتفهمون التعقيد السياسي حول فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

حماس توجه رسالة لأهالي الأسرى الأردنيين: رسالتكم وصلت.. والاحتلال سيخضع لشروط المقاومة

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير القطري محمد العمادي

10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا و1117 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية