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حكومة إسرائيل بصدد المصادقة على خطة لمكافحة العنف بالمجتمع العربي

الأحد 24 أكتوبر 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة إسرائيل بصدد المصادقة على خطة لمكافحة العنف بالمجتمع العربي



القدس المحتلة /سما/

من المقرر أن يطرح رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، على جلسة الحكومة الأسبوعية خطة خمسية للمجتمع العربي ميزانيتها ستة مليارات شيكل عن كل عام، بحيث تتضمن برامج لتطوير وتعزيز المرافق الاقتصادية والخدمات الصحية ومجالات أخرى.
 
وقال مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان" شمعون آران، إنه من المقرر أن تصادق الحكومة على خطة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
 
وأضاف آران، أن هذه الخطة جاءت استمرارًا للخطة التي وضعت الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو. 
 
إلى ذلك، كشف مصدر كبير في القائمة العربية الموحدة، الليلة الماضية، عن التوصل إلى اتفاق مع وزيرة الداخلية الإسرائيلية، ايليت شاكيد، على رصد ميزانيات أخرى لبعض السلطات المحلية العربية، ما يمهد الطريق لدعم الحزب لميزانية الدولة.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #اسرائيل #المجتمع العربي #الجريمة والعنف

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