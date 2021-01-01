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بايدن يعين زعيمة الجالية اليهودية بأتلانتا مبعوثًا لمجلس حقوق الإنسان

الأحد 24 أكتوبر 2021 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يعين زعيمة الجالية اليهودية بأتلانتا مبعوثًا لمجلس حقوق الإنسان



القدس المحتلة /سما/

عيّن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ؤ في أتلانتا، ميشيل تايلور، مندوبًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي هيئة تعرضت لانتقادات على نطاق واسع باعتبارها معادية بشكل مفرط لإسرائيل.
 
وذكرت صحيفة "أتلانتا جويش تايمز" أن ميشيل تايلور، ابنة أحد الناجين من المحرقة، ومؤسس جماعة أور هداش خارج أتلانتا، وعضو سابق في المجلس التذكاري لمتحف الهولوكوست بالولايات المتحدة وشخص شارك في المجتمع اليهودي في أتلانتا في وظائف أخرى، وشاركت أيضًا في مناصب عليا لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي، وهي حاليًا عضو في مجلس إدارة المركز الوطني للحقوق المدنية وحقوق الإنسان.
 
يذكر أن إدارة ترامب قد انسحبت من مجلس حقوق الإنسان؛ بسبب تركيزها المستمر على ما زعمت الهيئة أنها انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان، مع السماح للدول الأخرى التي لديها سجلات مثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمملكة العربية السعودية، بأن تكون أعضاء. والمساعدة في وضع جدول الأعمال، ولم تكن إسرائيل عضوًا في المجلس أبدًا، ورفضت التعاون في تحقيقات المجلس.
 
ويعترف بايدن والإدارات الديمقراطية السابقة، بانحياز المجلس ضد إسرائيل، لكنهم يقولون إن الولايات المتحدة تعمل بشكل أفضل كعضو في المجموعة التي تعمل على تعزيز أجندتها الخاصة بحقوق الإنسان - وتخفيف الخطاب المناهض لإسرائيل، وقد عاد بايدن إلى المجلس أواخر الأسبوع الماضي.

#الرئيس الامريكي #الولايات المتحدة #جو بايدن #ميشيل تايلور #مجلس حقوق الإنسان

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