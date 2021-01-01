اتفاق بين إسرائيل والإمارات للاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم كورونا

القدس المحتلة /سما/

وقع وزير الصحة الإسرائيلية نيتسان هوروفيتش ونظيره الإماراتي عبد الرحمن بن محمد علوي اتفاقية اعتراف متبادل بشهادة التطعيم بلقاح كورونا والشارة الخضراء للبلدين.



وأوضحت صحيفة "معاريف" أن الاتفاقية جاءت على خلفية الموافقة على الخطوط العريضة لدخول السائحين إلى إسرائيل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الثاني (نوفمبر).



وذكرت أن الوزيرين وقعا على اتفاقية "الممر الأخضر" التي ستسمح بالتنقل الحر والمسهل والآمن للإسرائلييين وتزويد البيانات بين الدول.



كما اتفق الوزراء على الاجتماع في أقرب وقت ممكن من أجل تعزيز التحركات المشتركة في مجال الصحة وتعزيز العلاقات بين البلدين.