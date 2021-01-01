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آشر: سنعود للعمل في لجان الكنيست ولسنا ملزمون بنتنياهو

الأحد 24 أكتوبر 2021 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
آشر: سنعود للعمل في لجان الكنيست ولسنا ملزمون بنتنياهو



القدس المحتلة /سما/

قدر عضو الكنيست يعقوب آشر من حزب يهدوت هتوراة اليوم (الأحد) أنه خلال الأسبوع المقبل سيعود أعضاء من المعارضة من الأحزاب اليمينية المتطرف إلى لجان الكنيست.
 
وقال آشر في مقابلة مع راديو كول تشاي "اعتقد أنه سيغلق هذا الأسبوع وسنعود إلى صناديق الاقتراع في الكنيست للتصويت على القرارات". 
 
وأضاف: "لسنا ملزمين بنتنياهو ولا نخفي رأينا بضرورة المشاركة في اللجان وعدم الاستمرار في المقاطعة".
 
وحول إمكانية سقوط الحكومة قال: "لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يعرف كم من الوقت سيستغرق ذلك، لكن لا شك أن هذه الحكومة ليست حقيقية وليست متجانسة من الناس الذين يفكرون على حد سواء".
 
وأشار إلى أن أساس الحكومة هش، ويمكن لأي شيء أن يسقطها، ولم تصمد بعد أمام الاختبارات الجدية.

#يعقوب آشر #حزب يهدوت هتوراة #اليمين الاسرائيلي #اسرائيل

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