الحكومة الإسرائيلية تخصص 10 مليارات شيكل لمكافحة طفرات كورونا المقبلة

القدس المحتلة /سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد، عن تخصيص 10 مليارات شيكل للتعامل مع موجات كورونا المستقبلية.



وقال بينت وفق القناة 7 العبرية خلال اجتماع مجلس الوزراء، "نحن نخرج من موجة الدلتا هذه الأيام، ولقد انخفض عدد المرضى الخطرين هذا الصباح عن 300 مريض".



وأضاف: "ومع ذلك في أوروبا والعديد من البلدان حول العالم ، يأتي الشتاء والأرقام آخذة في الارتفاع، سواء من حيث الإصابة بالأمراض أو للوفيات للأسف".



وأشار إلى توفير شبكة أمان اقتصادية وطبية بقيمة 10 مليارات شيكل لموجات كورونا المستقبلية التي يمكن أن تحدث في شهر آخر أو ستة أشهر أخرى أو قد لا تحدث على الإطلاق.