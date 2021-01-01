الجامعة العربية تدين قرار اعتبار إسرائيل منظمات حقوقية فلسطينية بأنها "إرهابية"

القاهرة /سما/

أدانت جامعة الدول العربية، القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات "إرهابية".

واعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم الأحد، أن القرار الذي اتخذته دولة الاحتلال يؤكد الطبيعة الاستعمارية العنصرية الإرهابية للاحتلال وسياساته وممارساته، وهو حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل المدني والحقوقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاربته إلى جانب تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة.

كما أدانت الأمانة سياسات الاحتلال وممارساته بما في القرار الأخير ضد المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإحداها القرار الأخير الرامي لوأد العمل الحقوقي ولإعاقة رصد وتوثيق الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة التي تستدعي المساءلة والمحاسبة.

وأكدت دعمها لنضال الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي خاصة منظمات المجتمع المدني العالمية لتحمل مسؤولياتها في فضح وإدانة سياسات الاحتلال والتضامن مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني المدافعة عن عدالة القضية الفلسطينية.