تحطم طائرة ليبية محملة بالأموال (صور)

وكالات/سما/

أفادت صحيفة "الشاهد" الليبية بأن "طائرة مروحية تقل سيولة نقدية هبطت اضطراريا في مدينة ترهونة غرب ليبيا، مما أدى إلى تحطمها، وسط أنباء عن إصابة فردين من طاقمها".



هذا وأكد مستشفى "ترهونة" التعليمي عدم وجود أضرار بشرية بأفراد طاقم الطائرة المروحية التي سقطت أثناء نقلها سيولة نقدية إلى مصارف المدينة، وأنهم بصحة جيدة، وفق شبكة "عين ليبيا" الإخبارية.

طائرة تقل سيولة نقدية تهبط اضطرارياً في مدينة ترهونة غرب ليبيا، مما أدى إلى تحطمها وهناك أنباء عن إصابة فردين من طاقمها.https://t.co/iyQPSXUU3D#الشاهد #ليبيا pic.twitter.com/g8ypxTsQhn — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) October 24, 2021



وأشارت "عين ليبيا" إلى أن "الطائرة العمودية هبطت اضطراريا، وهي محملة بسيولة نقدية تقدر بـ40 مليون دينار، في ملعب كرة القدم بالمدينة، بعد اختلال توازنها بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: وسائل إعلام ليبية