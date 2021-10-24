  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تحطم طائرة ليبية محملة بالأموال (صور)

الأحد 24 أكتوبر 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحطم طائرة ليبية محملة بالأموال (صور)



وكالات/سما/

أفادت صحيفة "الشاهد" الليبية بأن "طائرة مروحية تقل سيولة نقدية هبطت اضطراريا في مدينة ترهونة غرب ليبيا، مما أدى إلى تحطمها، وسط أنباء عن إصابة فردين من طاقمها".


هذا وأكد مستشفى "ترهونة" التعليمي عدم وجود أضرار بشرية بأفراد طاقم الطائرة المروحية التي سقطت أثناء نقلها سيولة نقدية إلى مصارف المدينة، وأنهم بصحة جيدة، وفق شبكة "عين ليبيا" الإخبارية.


وأشارت "عين ليبيا" إلى أن "الطائرة العمودية هبطت اضطراريا، وهي محملة بسيولة نقدية تقدر بـ40 مليون دينار، في ملعب كرة القدم بالمدينة، بعد اختلال توازنها بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

#طائرة #ليبيا #أموال #تحطم طائرة

الأكثر قراءة اليوم

مستشار رئيس الوزراء: نواجه “أصعب” وضع مالي منذ قيام السلطة الفلسطينية

"شبكة الموساد" التي فككتها المخابرات التركية .. تفاصيل جديدة

"الوضع صعب للغاية".. عزام الأحمد: السلطة تعاني من حصار مالي كبير

شمخاني رداً على إردوغان: تضخيم شوكة الصهاينة ليس من الإسلام أو القوة

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مستشفى حمد بن جاسم في رفح

لأول مرة.. "إسرائيل" تدرب قواتها على سيناريوهات احتجاج عنيفة في فلسطين 48

وزير الخارجية الجزائري يهاجم المغرب: وصل إلى الاستنجاد والاستقواء بإسرائيل

الأخبار الرئيسية

الخارجية الاسرائيلية: الأمريكيون يتفهمون التعقيد السياسي حول فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

حماس توجه رسالة لأهالي الأسرى الأردنيين: رسالتكم وصلت.. والاحتلال سيخضع لشروط المقاومة

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع السفير القطري محمد العمادي

10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا و1117 حالة تعافٍ في فلسطين

المواصلات بغزة تعلن عن تسهيلات للسائقين وخفض في رسوم الترخيص وهي كالتالي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية