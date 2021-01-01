كورونا المجتمع العربي: 200 ألف إصابة و1,288وفاة

القدس المحتلة /سما/

يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية بلغ 200,020 وفي البلاد 1,322,833 وأن نسبة الإصابة من المواطنين العرب بلغت نحو 15% من إجمالي الإصابات في البلاد، لغاية صباح اليوم الأحد.

وتبين من المعطيات أن الانخفاض في عدد الإصابات الأسبوعية في البلدات العربية تواصل وبلغ 1,623 إصابة مع تسجيل انخفاض بلغ 42% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وفي المقابل بلغ إجمالي الإصابات الأسبوعية في البلاد 6,552 مع تسجيل انخفاض بنسبة 40%، وبهذا فإن نسبة الإصابات في البلدات العربية تشكل 25% من إجمالي الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الفحوصات في البلدات العربية 71,221 خلال الأسبوع الماضي في حين بلغ إجمالي الفحوصات في البلاد 508,112 وبهذا فإن نسبة الفحوصات في البلدات العربية نحو 14% من إجمالي الفحوصات في البلاد.

وما زال جهاز التعليم العربي يشكل ما نسبته 62% من إجمالي الإصابات خلال الأسبوع الماضي في حين ارتفعت نسبة الإصابات في جهاز التعليم اليهودي خلال الأسبوع الماضي إلى 65% من إجمالي الإصابات.

وانعكس الانخفاض في عدد الإصابات على عدد الحالات النشطة في البلدات العربية، إذ بلغ مع نهاية الأسبوع الماضي 3,803 مع تسجيل انخفاض بلغ 36%، وفي المقابل فإنه على مستوى البلاد انخفض إجمالي الحالات النشطة وبلغ 13,253 مع تسجيل انخفاض بلغ 30%.

وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية إلى 1,288 وفاة مع تسجيل 16 وفاة خلال الأسبوع الأخير، وسجلت 254 حالة وفاة منذ بدء انتشار الموجة الأخيرة. وفي المقابل ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8,047 مع تسجيل 58 حالة وفاة لذات الفترة، وبلغ بهذا عدد الوفيات منذ بدء الموجة الحالية على مستوى البلاد 2,047. وسجل انخفاض في عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية، إذ بلغ 77 حالة بينها 44 تحت التنفس الاصطناعي.

وابتعدت معظم البلدات العربية عن دائرة الخطر وفق تعريف الشارة الخضراء، إذ توجد كل من البعينة - نجيدات وشقيب السلام ومجلس بسمة والسيّد وطمرة الزعبية وقصر السر وبير هداج في الدائرة البرتقالية، وتوجد أبو قرينات داخل الدائرة الحمراء.

هذا، وبلغت نسبة التطعيم الكلية في المجتمع العربي للوجبة الأولى 74% في حين بلغت للوجبة الثانية 64% وللوجبة الثالثة 57%. وفي المقابل بلغت النسبة في المجتمع الإسرائيلي 86% للأولى و82% للثانية و86% للثالثة.