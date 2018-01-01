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الخارجية الاسرائيلية: الأمريكيون يتفهمون التعقيد السياسي حول فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

الأحد 24 أكتوبر 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الاسرائيلية: الأمريكيون يتفهمون التعقيد السياسي حول فتح القنصلية الأمريكية بالقدس



القدس المحتلة /سما/

قال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي عيدان رول، إن الولايات المتحدة تعلم أن "إسرائيل" تعارض إنشاء قنصلية أمريكية للفلسطينيين في شرق القدس، بل ألمحت بحذر إلى أن ذلك لن يحدث.

وكانت قنصلية القدس قد أُدمجت في السفارة الأمريكية من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018، بعدما تم نقلها من تل أبيب إلى مدينة القدس، وهو عكس السياسة الأمريكية التي أشادت بها إسرائيل وأدانها الفلسطينيون.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن عيدان رول قوله، إن الأمريكيين يتفهمون التعقيد السياسي حول هذه القضية، لقد سمعت منشورات تقول إننا وافقنا للأمريكيين أو اخبرناهم أننا مستعدون لهم لفتح قنصلية، هذه أخبار مضللة.

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