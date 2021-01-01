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الخارجية الأردنية تحذر إسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة

الأحد 24 أكتوبر 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأردنية تحذر إسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة



عمان /سما/

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السلطات الإسرائيلية من بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان اليوم الأحد، أن المضي قدما بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية تقوض جهود التهدئة وفرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل.

#الخارجية الاردنية #الاردن #استيطان #الاراضي الفلسطينية

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