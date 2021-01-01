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رئيس الوزراء: محافظة بيت لحم جاهزة للسياحة المحلية والدولية

الأحد 24 أكتوبر 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء: محافظة بيت لحم جاهزة للسياحة المحلية والدولية



بيت لحم /سما/

وضع رئيس الوزراء محمد اشتيه، اليوم الأحد، حجر الأساس لمبنى محافظة بيت لحم الجديد، في شارع الجبل.

وقال اشتية: "سعداء لوجودنا في بيت لحم، استمعنا لاحتياجات المحافظة، سنكون أوفياء لها كباقي محافظات الوطن".

وحول السياحة، قال رئيس الوزراء: المحافظة جاهزة للسياحة المحلية والدولية، رغم أن هناك محاولات من الطرف الإسرائيلي بعدم السماح للسياح المبيت في بيت لحم، لكننا نريد أن يتعبدوا ويتعرفوا على تاريخنا وثقافتنا.

وأضاف اشتية، "جهزنا ما تحتاجه المحافظة حتى يتمكن السياح من المبيت بالمحافظة، وقدمنا بعض المساعدات لقطاع السياحة ونحن جاهزون لتقديم ما يحتاجه هذا القطاع، لأن السياحة تعد أحد أهم مقومات الاقتصاد الوطني".

وبالنسبة للوضع الصحي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم اقرار إنشاء مستشفى الهندي في بلدة الدوحة، واعطاء الامر لوزارة الصحة بتشغيل مستشفى فلسطين في حرملة.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بمكان اقامة المستشفى الهندي في بلدة الدوحة غرب بيت لحم .

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #مبنى محافظة بيت لحم

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