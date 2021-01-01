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الخليل: اصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة إسناد للأسرى

الأحد 24 أكتوبر 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: اصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة إسناد للأسرى



الخليل /سما/

أصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق، ظهر اليوم الأحد، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة سلمية انطلقت دعما للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعترضت المشاركين في المسيرة التي انطلقت من أمام جامعة الخليل، وصولا الى منطقة رأس الجورة، المدخل الشمالي للمدينة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أدى إلى اصابة عدد منهم بالاختناق.

وطالب المشاركون في المسيرة التي دعت اليها نقابة العاملين في جامعة الخليل، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، بضرورة الإفراج العاجل عن الأسرى المضربين الذين يصارعون الموت.

وقال نقيب العالمين في جامعة الخليل موسى عجوة، إن الأسرى هم من دفعوا حريتهم من أجل الوطن، ويجب على الجميع العمل من أجل الإفراج عنهم.

ودعا الناطق الاعلامي لنادي الأسير أمجد النجار، إلى ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياة الاسرى المضربين عن الطعام، مشيرا الى أن قيادات الحركة الاسيرة في كافة السجون قررت خوض اضراب مفتوح عن الطعام لمساندة الاسرى المضربين عن الطعام في ظل رفض مصلحة سجون الاحتلال الافراج عنهم.

#مواجهات #اصابات بالاختناق #الاسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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