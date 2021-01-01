جنين: افتتاح معرض للفنانة التشكيلية ميسون سباعنة

جنين /سما/

افتتح نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، اليوم الأحد، معرضا فنيا بعنوان "رحلة" للفنانة التشكيلية ميسون سباعنة، في مبنى المحافظة، برعاية المحافظ، وحركة "فتح" منطقة الشهيد أبو جهاد/ قباطية.

وقال أبو الرب في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، إن المعرض يعبر عن تاريخ فلسطين ورموزها الوطنية، وعلى رأسها الرئيس الراحل أبو عمار رمز نضال شعبنا، ودور المرأة في المقاومة، وأسرى سجن "جلبوع" الستة الذين حرروا أنفسهم.

وأضاف أن المعرض بما يضم من صور يؤكد أن قضيتنا ستبقى حية حتى نحقق أهدافنا الوطنية بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهتها، شكرت سباعنة، محافظة جنين على استضافة معرضها التشكيلي، وكل من قدم لها الدعم لإنجاح عملها الفني، خاصة حركة "فتح"، مشيرة إلى أن المعرض ضم صورا للشهداء، وللنكبة، وللمرأة المناضلة.

وقالت سباعنة، "رسالتي في هذا المعرض أننا كفنانين ومعلمين وكتاب ومثقفين وفي ظل الأزمة التي يعيشها شعبنا نؤكد أن الفن هو رسالة وشكل من أشكال المقاومة"، مشيرة الى أن المعرض ومن خلال اللوحات الفنية يعبر عن كافة القضايا الوطنية، وتمسك شعبنا بجميع الخيارات التي كفلتها المواثيق الدولية والتي تقود إلى الحرية والاستقلال.