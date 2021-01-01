قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات يلتقي بمدير عام جهاز الشرطة اللواء يوسف الحلو

رام الله /سما/

التقى قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء / إياد بركات والوفد المرافق له صباح اليوم الأحد، باللواء/ يوسف الحلو المدير العام لجهاز الشرطة الفلسطينية في مكتبه برام الله، وذلك لتقديم التهاني والتبريكات على الثقة الغالية التي منحه اياها الرئيس محمود عباس، بتعيينه مديراً عاماً لجهاز الشرطة الفلسطينية في دولة فلسطين، ولتعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

من جانبه أشاد اللواء يوسف الحلو بالانسجام التام في أداء العمل المشترك بين جهازي الشرطة والضابطة الجمركية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون المشترك.

وثمن سيادته جهود جهاز الضابطة الجمركية في حماية الأمن الاقتصادي والغذائي والبيئي للمواطنين، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي والتكاملية في العمل بالميدان مع مختلف افرع المؤسسة الامنية والجهات الشريكة.

وفي نهاية اللقاء قدم قائد الجهاز اللواء / اياد بركات درع شكر للواء/ يوسف الحلو مدير عام جهاز الشرطة ؛ تقديراً لجهوده المستمرة والمثمرة في تعزيز التعاون المشترك مع الجهاز وجميع افرع المؤسسة الامنية الشريكة وعطاءه متمنياً له مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة الوطن والمواطن.