الهيئة القيادية لأسرى حماس: لن تصمت إزاء ما يتعرض له الأسرى المضربون ولن نتركهم وحدهم

غزة / سما /

أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس اليوم الاحد أن عشرات الأسرى يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقالت الهيئة القيادية العليا ان الإضراب يأتي نصرةً ومساندةً للأسرى المضربين عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري.

وشددت الهيئة القيادية العليا على انه لن تصمت إزاء ما يتعرض له الأسرى المضربين ولن نتركهم وحدهم ، محملاً الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة وبقية الأسرى

وطالبت المؤسسات القانونية والمنظمات الإنسانية الدولية بالتحرك لإنهاء جرائم الاحتلال بحق الأسرى