  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أزمة جديدة تهدد زفاف الأميرة اليابانية ماكو

الأحد 24 أكتوبر 2021 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أزمة جديدة تهدد زفاف الأميرة اليابانية ماكو



وكالات / سما /

تعرض حفل زفاف الأميرة اليابانية ماكو لـ"أزمة" جديدة قبل أيام فقط من زواجها المثير للجدل من زميلها في الدراسة، كي كومورو من عامة الشعب.

وتعرض جد الأميرة لأمها لحالة طبية طارئة ووقع إدخاله إلى مستشفى في طوكيو، فيما تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي النظريات القائلة بأن تاتسوهيكو كاواشيما، البالغ من العمر 81 عاما، والد الأميرة كيكو أكيشينو وجد العروس، أصيب بالمرض نتيجة للفضيحة المالية التي تورطت فيها والدة كومورو.

ويطالب البعض بتأجيل أو إلغاء حفل الزفاف، المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، مرة أخرى، بينما يصر البعض الآخر على أنه فأل سيء آخر، إلى جانب ثوران بركان جبل أسو في جنوب اليابان وسلسلة من الزلازل الأخيرة التي أدت إلى ضرب طول الأرخبيل الياباني خلال الشهر الماضي.

ووقع إدخال كاواشيما،جد الأميرة والأستاذ الفخري بجامعة جاكوشوين، إلى العناية المركزة بمستشفى في طوكيو يوم الثلاثاء. ولم ترد أنباء بعد عن المرض الذي يعاني منه أو حالته الصحية.

زارت الأميرة كيكو وابنتاها الأميرتان ماكو وكاكو المستشفى بعد ظهر الثلاثاء.

ومن المقرر أن تتزوج الأميرة من كومورو في حفل خال تماما من أي مظهر من مظاهر الفخامة الملكية، بسبب القلق داخل الأسرة الإمبراطورية والمجتمع الياباني الأوسع بشأن الحكمة في المضي قدما في هذا الزواج.

وأعلن الثنائي، اللذان التقيا لأول مرة في الجامعة، عن خطوبتهما في سبتمبر 2017 وخططا في البداية للزواج في العام الموالي، إلا أنه وقع تأجيله عندما بدأت التقارير في الظهور في وسائل الإعلام الشعبية أن والدة كومورو اقترضت 4 ملايين ين (36000 دولار أمريكي) من شريك سابق لتغطية تعليم ابنها الجامعي وكانت ترفض إعادة الأموال.

وانتقل كومورو إلى نيويورك لإكمال دراساته في القانون، وعلى الأرجح على أمل أن يتم حل المشكلة ونسيانها. ولأول مرة منذ ثلاث سنوات، عاد إلى اليابان أواخر الشهر الماضي ليتزوج الأميرة أخيرا، وهو ما أعاد تأجيج الفضيحة في وسائل الإعلام المحلية. وأفيد أن الخلاف على الشؤون المالية لوالدته لم يقع حله.

وذكرت قناة أساهي التلفزيونية، صباح الخميس 21 أكتوبر، أن وكالة القصر الإمبراطوري كانت "قلقة" بشأن مرض كاواشيما وتأثيره على حفل الزفاف القادم.

أعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن أملهم في تعافي جد الأميرة بشكل كامل وسريع، لكن مرضه أثار دعوات متجددة لتأجيل هذه المناسبة مرة أخرى.

وستتزوج الأميرة اليابانية ماكو، ابنة أخت الإمبراطور، الأسبوع المقبل بعد سنوات من الانتقادات بشأن خطيبها والتي أدت إلى تأجيل زواجهما لمدة ثلاث سنوات وأسفرت عن تشخيص إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

وستفقد ماكو، التي ستبلغ من العمر 30 عاما في 23 أكتوبر، مكانتها الملكية بعد زواجها من رجل من عامة الشعب، والبالغ من العمر 30 عاما أيضا، وفقا للقوانين التي تلزم أفراد العائلة الإمبراطورية من الإناث بالتخلي عن ألقابهن الملكية إذا تزوجن من عامة الشعب.

#الأميرة اليابانية #زفاف #ماكو #اليابان #طوكيو

الأكثر قراءة اليوم

وفد إسرائيلي لأنقرة.. و تفاصيل جديدة عن "خلية الموساد" التي فككتها تركيا

"شبكة الموساد" التي فككتها المخابرات التركية .. تفاصيل جديدة

"الوضع صعب للغاية".. عزام الأحمد: السلطة تعاني من حصار مالي كبير

شمخاني رداً على إردوغان: تضخيم شوكة الصهاينة ليس من الإسلام أو القوة

"ذا تايمز": الاستخبارات حقنت ملك إسبانيا السابق بهرمونات أنثوية لكبح اندفاعه الجنسي

لأول مرة.. "إسرائيل" تدرب قواتها على سيناريوهات احتجاج عنيفة في فلسطين 48

وزير الخارجية الجزائري يهاجم المغرب: وصل إلى الاستنجاد والاستقواء بإسرائيل

الأخبار الرئيسية

10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا و1117 حالة تعافٍ في فلسطين

المواصلات بغزة تعلن عن تسهيلات للسائقين وخفض في رسوم الترخيص وهي كالتالي ..

تقرير : خلافات بشأن الملف الفلسطيني تهدد استقرار حكومة بينيت

مستشار رئيس الوزراء: نواجه “أصعب” وضع مالي منذ قيام السلطة الفلسطينية

الصحة بغزة : 7 وفيات وتسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية