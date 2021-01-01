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حقيقة وفاة الفنانة المصرية سوسن بدر متأثرة بكورونا

الأحد 24 أكتوبر 2021 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة وفاة الفنانة المصرية سوسن بدر متأثرة بكورونا



وكالات / سما /

تصدر اسم الفنانة المصرية سوسن بدر محركات البحث بعد انتشار شائعات عن وفاتها متأثرة بفيروس كورونا، إلا أن نقابة المهن المصرية نفت هذه الشائعات.

ونقلت صحف مصرية عن مصادر بالنقابة تكذيبها هذه الأنباء، كما أشارت إلى أن الفنانة سوسن بدر "بصحة جيدة".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بخبر وفاة سوسن بدر، عن عمر 64 سنة بكورونا، ما أقلق المتابعين خاصة أن الصفحة الرسمية للفنانة لم تصدر أي بيان تكذب فيه هذه الأنباء.

يذكر أن سوسن بدر كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل "زي القمر" إلى جانب الفنان إيهاب فهمي وعدد من الفنانين، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد شفيق.

#فيروس كورونا #سوسن بدر #شائعات #كورونا

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