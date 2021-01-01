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رئيس الوزراء: على العالم تدفيع إسرائيل ثمن عدوانها على شعبنا

الأحد 24 أكتوبر 2021 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء: على العالم تدفيع إسرائيل ثمن عدوانها على شعبنا



رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن البرامج الاستيطانية التي أعلنت وتعلن عنها إسرائيل، تضع العالم، خاصة الولايات المتحدة، أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلستة الحكومة، التي عقدت اليوم الأحد في مدينة بيت لحم، على العالم تدفيع إسرائيل ثمن عدوانها على شعبنا، خاصة هذه الموجة الأخيرة لبناء المستوطنات والوحدات الاستيطانية.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس يترأس، مساء اليوم، اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية لمناقشة هذه المستجدات وإطلاق حملة فلسطينية دولية من اجل لجم هذا العدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وأكد اشتية رفض مجلس الوزراء قرار تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية، وطالب العالم بالتدخل لوقف تنفيذ هذا القرار المنافي للقوانين الدولية، مشددا على أن هذه المؤسسات مسجلة لدينا ضمن إطار القانون وتتلقى دعما دوليا ولها شبكات عالمية.

يتبع...

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