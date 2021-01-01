10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا و1117 حالة تعافٍ في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 10 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1117 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و3 حالات في جنين.

وأضافت، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 8، أريحا والأغوار 9، الخليل 46، جنين 17، بيت لحم 10، قلقيلية 3، طولكرم 7، نابلس 16، ضواحي القدس 3، سلفيت 2، رام الله والبيرة 10، قطاع غزة 139".

وقالت إن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 11، أريحا والأغوار 14، الخليل 46، جنين 27، بيت لحم 17، قلقيلية 7، طولكرم 8، نابلس 44، ضواحي القدس 12، سلفيت 8، رام الله والبيرة 23، قطاع غزة 900"، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من كورونا بلغت 97.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 63 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 110 مصابا، بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.