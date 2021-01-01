مركزية "فتح" تواصل لقاءاتها مع فصائل المنظمة لتمتين البيت الداخلي

رام الله / سما /

أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، أن الحركة تواصل لقاءاتها وحواراتها مع فصائل منظمة التحرير، لتعزيز الشراكة وتصليب وتمتين البيت الفلسطيني، لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا، في ظل الحرب المسعورة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد شعبنا وأرضه ومقدساته.

وقالت سلامة في حديث إذاعي، اليوم الأحد، إن حركة "فتح" مصممة على إجراء الحوارات مع الكل الوطني، للحفاظ على الشراكة الوطنية، وتعزيز الوحدة، وتهيئة الأجواء لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي في ظل انغلاق الافق السياسي.

وأضافت أن اللقاءات الثنائية التي تجمع "فتح" بالفصائل الوطنية، كلا على حدة، تأتي في إطار تعزيز وتمتين الجبهة الداخلية على أن تتوج هذه الحوارات بحوار وطني شامل.