  1. الرئيسية
  2. الصحة

العلاقة بين ارتجاع المريء ومشاكل القلب؟

الأحد 24 أكتوبر 2021 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
العلاقة بين ارتجاع المريء ومشاكل القلب؟



وكالات / سما /

ارتجاع المريء هو حالة مزمنة حيث تتسرب أحماض المعدة إلى المريء وتهيج بطانة المعدة مسببة حرقة المعدة، ويعد مرض الارتجاع المعدي المريئي حالة مزمنة، يتم تشخيصها من قبل أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، حيث يحدث ارتداد الحمض أكثر من مرتين في الأسبوع لبضعة أسابيع، ويعتبر الارتجاع المعدي المريئي بشكل عام مرضًا غير ضار حيث تشعر بحرقة في صدرك بعد تناول الأطعمة الحمضية.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بأمراض القلب، والتي تتميز بضربات قلب غير طبيعية، أو تراكم الترسبات في شرايين القلب أو انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

من المهم  أيضًا للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية أن يكونوا على دراية بالمشكلات الصحية التي قد تشير إلى الإصابة بأمراض القلب، ومن المعروف أن داء السكري وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

كما وجدت  الدراسات  والأبحاث أن المرضى الذين يعانون من أمراض القلب التاجية كانوا أكثر عرضة مرتين للإصابة بمرض الإرتجاع المعدي المريئي. يعاني الأفراد المصابون بمرض القلب التاجي من تراكم الترسبات الزائدة في الشرايين التاجية، وفي دراسة أخرى  وجد أن مجموعة فرعية من المرضى الذين سعوا للحصول على رعاية طبية لارتجاع المريء يعانون من مرض نقص تروية القلب أو انخفاض تدفق الدم إلى القلب، ويعتقد البعض أن قرب القلب من المريء قد يتسبب في تأثير أحدهما على الآخر.

ويمكن التحكم في الارتجاع المعدي المريئي من خلال مراقبة السلوكيات التالية:-

- تجنب الأطعمة مثل الشوكولاتة والقهوة والنعناع والأطعمة الحارة ومنتجات الطماطم.

-الإقلاع عن التدخين.

- يعتبر الحفاظ على وزن صحي هو العلاج الوحيد المعروف لمرض الارتجاع المعدي المريئي.

- يمكن أن يقلل الحفاظ على وزن صحي أيضًا من مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من أمراض القلب.

- يجب على المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالارتجاع الحمضي استخدام هذه المعلومات للتذكير بأن الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يمنع الإصابة بأمراض القلب.

#المريء #القلب #ارتجاع المريء #الصحة #الحياة #أمراض

الأكثر قراءة اليوم

وفد إسرائيلي لأنقرة.. و تفاصيل جديدة عن "خلية الموساد" التي فككتها تركيا

"الوضع صعب للغاية".. عزام الأحمد: السلطة تعاني من حصار مالي كبير

"شبكة الموساد" التي فككتها المخابرات التركية .. تفاصيل جديدة

شمخاني رداً على إردوغان: تضخيم شوكة الصهاينة ليس من الإسلام أو القوة

"ذا تايمز": الاستخبارات حقنت ملك إسبانيا السابق بهرمونات أنثوية لكبح اندفاعه الجنسي

لأول مرة.. "إسرائيل" تدرب قواتها على سيناريوهات احتجاج عنيفة في فلسطين 48

وزير الخارجية الجزائري يهاجم المغرب: وصل إلى الاستنجاد والاستقواء بإسرائيل

الأخبار الرئيسية

10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا و1117 حالة تعافٍ في فلسطين

المواصلات بغزة تعلن عن تسهيلات للسائقين وخفض في رسوم الترخيص وهي كالتالي ..

تقرير : خلافات بشأن الملف الفلسطيني تهدد استقرار حكومة بينيت

مستشار رئيس الوزراء: نواجه “أصعب” وضع مالي منذ قيام السلطة الفلسطينية

الصحة بغزة : 7 وفيات وتسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية