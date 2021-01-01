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محمد صلاح يتحدث عن موعد اعتزاله كرة القدم

الأحد 24 أكتوبر 2021 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يتحدث عن موعد اعتزاله كرة القدم



وكالات / سما /

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي, عن أحلامه المستقبلية الخاصة بمسيرته الكروية.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "يمكنني اللعب في المستوى الأعلى لسنوات عديدة".

وأضاف: "أعتقد أني في أفضل حالة فنية وبدنية خلال الوقت الحالي، أرى أنه يمكنني اللعب حتى أبلغ من العمر 38 أو 39 عاما".

وبخصوص ترشيحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية، خاصة أن الكثير من المراقبين يعتبرون الدولي المصري هو الأفضل في العالم حاليا، قال: "لا يزال بإمكاني الفوز بالكرة الذهبية، حتى حينما أبلغ 30 عاما أو أكثر".

وتابع: "أنا أنظر إلى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وما قاما به في مسيرتهما حتى بعد تخطيهما حاجز الـ30، ومن ثم آمل أن أفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم".

يشار إلى أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع جيمي فاردي نجم ليستر سيتي.

#محمد صلاح #كرة القدم #ليفربول #الدوري الإنجليزي #الاعتزال

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