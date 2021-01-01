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اشتية يبدأ غدا جولة أوروبية

الأحد 24 أكتوبر 2021 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبدأ غدا جولة أوروبية



رام الله / سما /

 يبدأ رئيس الوزارء محمد اشتية، يوم غد الإثنين، جولة أوروبية، في إطار حشد الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين .

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، إن جولة رئيس الوزراء ستشمل ثلاث دول، حيث من المقرر أن يشارك بمؤتمر المانحين في بروكسل، وسيزور لكسمبورغ، وسيحضر مؤتمر المناخ العالمي في مدينة غلاسكو الاسكتلندية ببريطانيا.

وأضاف أن رئيس الوزراء سيحث الدول الأوروبية على دعم عملية السلام واستئناف دعم موازنة الحكومة، والضغط على إسرائيل لإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

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