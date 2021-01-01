المواصلات بغزة تعلن عن تسهيلات للسائقين وخفض في رسوم الترخيص وهي كالتالي ..

غزة/ سما /

أعلن وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ، عن سلسلة من الإجراءات والقرارات الحكومية ضمن خطة الوزارة لضبط الحالة المروريه، وتنظيم قطاع النقل والمواصلات، والتسهيل على المواطنين والحفاظ على حياتهم.

وقال اللواء أبو شرخ خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بحضور مدير شرطة المرور العميد تامر شحادة، وعدد من الشخصيات الحكومية والاعتبارية في المجتمع، إن وزارته أقرت جملة من الإجراءات والتسهيلات التي من شأنها مساعدة السائقين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وتأمين مركباتهم.

وتمثلت تلك الإجراءات بتخفيض 50% من رسوم ترخيص المركبات بجميع أنواعها، وكذلك تخفيض 50% من رسوم رخصة القيادة.

وفصل قرارات تخفيض رسوم الترخيص على النحو الآتي:

1️⃣ توحيد رسوم المركبات الملاكي الديزل مع مركبات البنزين، حسب قوة المحرك وسنة النتاج.

2️⃣ خصم نسبة 30% من رسوم ترخيص مركبات البنزين الملاكي.

3️⃣ خصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات العمومي.

4️⃣ خصم نسبة 50% من رسوم ترخيص مركبات التجاري بجميع أنواعها.

5️⃣ خصم نسبة 50% من رسوم رخصة القيادة.

6️⃣ خصم نسبة 50% من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على جميع المركبات.

وذكر أن كل ما سبق يشمل الرسوم المتراكمة مهما بلغت، والرسوم الخاصة بالسنة القادمة.

وقال اللواء أبو شرخ إن هناك أكثر من 70 ألف مركبة في قطاع غزة، وهو ما يحتم مضاعفة الشعور بالمسؤولية من الجميع.

وتحدث عن أسباب حوادث السير وسلوكيات السائقين المخالفة للقوانين، كقيادة المركبة بدون رخصة قيادة، والسرعة الجنونية، والدخول في المعاكس، وقطع الإشارة الضوئية، والتجاوز الخطر، والوقوف في الممنوع، وغيرها من المخالفات.

وقال إن التوجيهات الحكومية لشرطة المرور، تؤكد على تشديد إجراءاتها الميدانية في متابعة المُخالفين وضبط الحالة المرورية إلى أقصى حدّ.

ولفت إلى أن الوزارة قطعت شوطاً لا بأس به في تطوير قطاع النقل والمواصلات في غزة، بالعمل مع جميع الشركاء رغم كثير من الظروف الصعبة والواقع المعقد في القطاع.

وأكد أبو شرخ العمل على تحقيق المصلحة العامة في الحفاظ على حياة المواطنين وتسهيل الحركة والتنقل وتحقيق السلاسة المرورية والحد من الحوادث وتخفيض أعداد الوفيات والإصابات الأضرار الناجمة عنها.

وقال إن وزارته تعكف على تنفيذ العديد من المشروعات التطويرية ضمن خطتها للمرحلة القادمة، للوصول إلى مركبة مؤهلة وآمنة على الطريق، وسائق منضبط بقواعد السير الآمن.