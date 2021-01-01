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الداخلية: الجمعيات التي صنفها الاحتلال كـ"إرهابية" مسجلة لدينا وتعمل وفقا للقانون

الأحد 24 أكتوبر 2021 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكدت وزارة الداخلية، أن الجمعيات الحقوقية والمدنية الفلسطينية التي صنفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كـ"الإرهابية"، مسجلة لديها استناداً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وتعمل وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة فلسطين.

وعبرّت الداخلية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، عن استنكارها وشجبها لهذا القرار، واعتبرته جريمة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأكدت أن هذه الجمعيات فاعلة وريادية في الوطن، وأن الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بكل مكوناته القائمة بالقوة.

واعتبرت القرار الذي يتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية، مدان ومرفوض جملة وتفصيلا، ويستدعي من كافة الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية والأمم المتحدة التدخل للجم هذا الاحتلال، وحماية الجمعيات والمؤسسات المدنية في فلسطين.

وكانت سلطات الاحتلال قد صنفت قبل يومين 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية".

والمؤسسات هي: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).

#وزارة الداخلية #الاحتلال #القانون

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